Aprueban una inversión de US$709 millones para ampliar la producción de litio en Catamarca
La iniciativa prevé producir 40 mil toneladas de carbonato de litio por año y generar más de 4.400 puestos de trabajo.
La iniciativa prevé producir 40 mil toneladas de carbonato de litio por año y generar más de 4.400 puestos de trabajo.
“Las idas y vueltas del gobernador sólo han contribuido a espantar inversiones cruciales para el desarrollo económico regional”, señalaron. Piden que suscriba al RIGI.
La primera fase del proyecto de GNL argentino ingresó al RIGI y sumará un segundo barco para exportar gas.
Así lo mencionó Abel Furlan, secretario general de la UOM, en el marco de la segunda jornada del Congreso Productivo Bonaerense.
Se presentó un proyecto en el Concejo Deliberante para propiciar la llegada de una planta de gas licuado.
La propuesta es de los concejales de Milei en General Pueyrredon. Adhirieron los del PRO y de la Coalición Cívica. Se espera la discusión en comisiones, tras la firma del "Pacto de Mayo".
La petrolera estatal descartó la posibilidad de instalarla en Bahía Blanca. El gobierno rionegrino se había adelantado para adherir al RIGI, lo que había sido rechazado por parte del gobernador bonaerense Axel Kicillof.
Lo contó el contador público nacional y docente, Marcelo Corbalán. La fecha límite es el 30 de septiembre y la suma deberá estar inmovilizada hasta el 1° de octubre, dos días después.
Lo expresó el director de Fundación Global, Fernado Álvarez, a raíz de la presentación de un informe que mostró la satisfacción del sector empresarial con las decisiones del Gobierno de Javier Milei.
Lo anunció el ministro Luis Caputo. Es por US$250 millones. Tendrá capacidad para generar 180Mw de energía renovable.
Lo hizo con la resolución 938, publicada en el Boletín Oficial. También simplificó requisitos para fomentar la competitividad industrial.
El Gobierno dio luz verde al primer proyecto minero bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Es para la producción de litio en el salar de Rincón, Salta, y prevé exportaciones por miles de millones. Rio Tinto será la empresa a cargo de la inversión.