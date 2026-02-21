El Gobierno nacional dispuso prorrogar por única vez y por el plazo de un año, a partir del 8 de julio, el período de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con el objetivo de acompañar la estructuración y la decisión de proyectos de gran escala que requieren plazos de maduración más extensos.

La medida incorpora además la posibilidad de adherir proyectos de explotación y producción de nuevos desarrollos de hidrocarburos líquidos y gaseosos costa adentro, estableciendo un monto mínimo de inversión de USD 600 millones. Con esta decisión, se busca acelerar inversiones de gran porte que incrementen la producción y fortalezcan el perfil exportador del país.

El decreto también ordena y simplifica la implementación del régimen. En ese sentido, actualiza definiciones para precisar qué tipo de proyectos califican, evitando interpretaciones ambiguas y asegurando que los beneficios se apliquen a inversiones nuevas y significativas. Asimismo, redefine el concepto de “nuevo producto” para incorporar las particularidades del sector tecnológico, donde los ciclos de vida suelen ser breves y los cambios no siempre se reflejan en mayores volúmenes de producción.

Por otra parte, establece reglas más claras para que las empresas que ya operan en la Argentina puedan adherir ampliaciones relevantes, garantizando que los incentivos se apliquen únicamente a la nueva inversión y no a operaciones preexistentes. También refuerza los mecanismos de separación y trazabilidad cuando conviven distintas actividades dentro de una misma estructura empresarial.

La norma mejora además la operatividad vinculada a proveedores e importaciones asociadas a los proyectos, precisando qué bienes pueden importarse, qué uso deben tener y qué documentación se exige, con el fin de fortalecer el control y la trazabilidad. A su vez, ordena los procedimientos de evaluación y aspectos administrativos para otorgar mayor previsibilidad y reducir la discrecionalidad.

Desde su reglamentación operativa, el RIGI ya registra diez proyectos que fueron aprobados por un total de USD 25.479 millones, lo que, según el Gobierno, confirma que “con reglas claras, estabilidad y previsibilidad, la inversión privada responde”.

El Ejecutivo destacó que el RIGI constituye “una herramienta central para el nuevo modelo económico, orientado a dejar atrás el Estado empresario y avanzar hacia un esquema de libertad económica, reglas estables y competencia, en el que el sector privado invierte, produce, exporta y genera empleo”.