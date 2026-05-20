El Gobierno aprobó el primer RIGI para minería y prevén que las exportaciones del sector se cuadrupliquen para 2035. (Foto: Secretaría de Energía)

La administración de Javier Milei oficializó la creación de una mesa especial destinada a reforzar la seguridad de los grandes proyectos de inversión incluidos en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

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La nueva “Mesa de Coordinación para la Seguridad de Inversiones Estratégicas” trabajará sobre proyectos relacionados con energía, minería e infraestructura, sectores que ya concentran compromisos de inversión por más de 13.000 millones de dólares.

Según argumentó el Gobierno, este tipo de desarrollos, muchos ubicados en provincias como Neuquén, Río Negro, Mendoza, Salta y Buenos Aires, pueden convertirse en blancos de maniobras delictivas debido a su magnitud y movimiento económico.

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Entre los riesgos detectados aparecen posibles casos de lavado de dinero, extorsión, corrupción e infiltración de organizaciones criminales en actividades legales. También se menciona la necesidad de anticipar conflictos derivados del crecimiento urbano y poblacional que generan estos grandes polos productivos.

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La estructura estará integrada por áreas especializadas del Ministerio de Seguridad y contará con participación de fuerzas federales. Entre otros organismos, intervendrán la Unidad Antimafia y el Centro Regional de Información, enfocados en investigar delitos complejos y detectar movimientos vinculados al narcotráfico y otras redes ilegales. Además, podrán sumarse autoridades provinciales, municipales y representantes del Ministerio de Economía.

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La resolución también prevé una cooperación voluntaria con las empresas y cámaras empresarias involucradas en los proyectos. El objetivo será generar protocolos de prevención, capacitaciones y canales para reportar situaciones de riesgo, aunque el Gobierno aclaró que no se crearán nuevas cargas económicas ni trabas administrativas para los inversores. La medida ya entró en vigencia tras su publicación oficial.