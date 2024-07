Se realiza en Mar del Plata la segunda y última jornada del 2° Congreso Productivo Bonaerense, un espacio de debate plural y abierto sobre políticas públicas y estrategias de desarrollo productivo para enfrentar la crisis actual.

El evento se desarrolla en el Hotel Provincial de la ciudad en donde contará con la participación del gobernador Axel Kicillof y grandes referentes de la industria. Se organizará a través de distintos ejes temáticos, con actividades especiales destinadas a los diferentes sectores productivos de los 135 municipios bonaerenses.

Una de las temáticas a charlar fue la implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en donde uno de los presentes, José Urtubey, empresario industrial y dirigente de la UIA se manifestó a favor pero indicó con algunas modificaciones para que no afecte tributariamente.

En contra posición, Abel Furlan, secretario general de la UOM indicó no concordar con el RIGI. "Los sectores que impulsaron el régimen son multinacionales y todo este proyecto de Ley se gestó en los estudios jurídicos de ellos porque son los interesados. Esto me trae mucha preocupación porque todavía no conocemos la reglamentación. Queremos saber si también la van a escribir ellas o si el Estado va a estar presente mirando el impacto que generará la explotación de los recursos naturales, la minería y demás cuestiones", expresó.

Puede interesarte

"Claramente hay una situación muy compleja donde esto no fue pensado para el desarrollo de la industria nacional sino exclusivamente para saquear los recursos naturales", dijo.

"El gobierno tuvo una estrategia económica de agravar todos los índices de la economía, desde que se hizo cargo de la gestión para hacerle entender a la sociedad y admitir que hay una crisis. A nuestro entender, desde la UOM, para nosotros no hay una económica sino una política. Acá utilizaron la profundización de todas las cuestiones para que la sociedad mansamente acepte lo que de otra manera no hubiese hecho. Se acepta porque la sociedad lo entendió que hay una crisis pero que creo que fue diseñada, pensada en los estudios jurídicos de las multinacionales en busca de los objetivos que plantean en la Ley RIGI, el saqueo de los recursos", aclaró Furlan.

Y a modo de conclusión afirmó que "desde diciembre a la fecha, perdimos 12 mil puestos de trabajo y tenemos más de 30 mil contenidos por las suspensiones por la gran recesión que hoy tiene el país. Desapareció la demanda, no hay posibilidad de que el entramado pyme pueda sostener la empleabilidad. Estamos en una situación de mucha preocupación".