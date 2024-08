A partir de la presentación el Informe de Confianza Empresarial que realizó Fundación Global, su director Fernando Álvarez reveló que más de la mitad de los empresarios locales pronostica que “la inflación bajará” mientras que “la inversión nacional e internacional en Argentina va a crecer”.

El relevamiento, que brinda información acerca de las expectativas económicas y clima de negocios en Mar del Plata y la región, fue realizado del 3 al 19 de julio entre empresas de los sectores tecnología, construcción, hotelería, gastronomía, educación, salud, retail, servicios y alimentos, entre otros.

Por el lado del informe realizado por la institución que representa, indicó que tuvo una “pregunta central”, la cual fue si concidían con el rumbo económico general del Gobierno y en ese punto, “cerca del 70% de los empresarios dijo que lo aprueba, donde un 60% lo consideró bueno y un 7,5% como muy bueno”.

Sin embargo, debido a los demás informes o relevamientos que se refieren a una caída en las ventas, explicó que “esas dos cosas van en paralelo” y que no puede “desconocer que hay empresas que están con dificultades recesivas o de bajas ventas”, aunque destacó la existencia de esa mirada de los empresarios locales.

“El empresario está diciendo que comparte la dirección hacia la que está yendo la política económica. Comparten el diagnóstico, que sería que Argentina tiene un problema muy fuerte de inflación y que para eliminarla se debe bajar la emisión monetaria, para lo que además se necesita equilibrio en las cuentas públicas y hacer el famoso ajuste. Ese diagnóstico, de bajar drásticamente la inflación y la manera en que se logra, es compartido”, sostuvo Álvarez acerca de la idea del sector empresarial.

En tanto a las expectativas a futuro, resaltó que el sector prevé una inflación “más baja” y que ante esa pregunta, "el 55% coincidió en que la inflación bajará el año que viene". Asimismo, manifestó que en comparación a la encuesta de 2022, “prácticamente nadie decía que iba a bajar la inflación, sino que alrededor del 70% pronosticaba que iba a subir”.

En este sentido, el líder de Fundación Global comentó: “Es algo que generaba sus propios resultados porque los empresarios creen que la inflación va a bajar y eso ayuda a que baje. Hay problemas en la actividad, pero la caída de la inflación la acompañan los empresarios y la opinión pública”.

Y en cuanto a las inversiones, contó que “más del 50% de los empresarios encuestados cree que la inversión nacional e internacional en Argentina va a crecer”, lo que consideró “muy alentador”, teniendo en cuenta que entiende que “el famoso RIGI traerá algún efecto” y que “todo lo que facilita la inversión privada tiene que ser bienvenido”.

Pero a pesar de que se mostró a favor en esa cuestión, consideró que “el cepo es una locura que no tiene ningún otro país del mundo y que debe ser resuelto lo antes posible”, a la vez que subrayó que “todos lo miran con prudencia”. Y detalló: “Complica a cualquier economía. El cepo es no poder girar libremente ni manejar pagos o recibir, lo que sucede normalmente en cualquier parte del planeta. Por supuesto que no lo inventó este Gobierno y viene de antes, pero lo que se discute es el timing de cuándo se levanta. Para que haya inversión privada en serio no debe haber cepo”.