Con los votos del interbloque de Juntos por el Cambio y Crear más Libertad, el Concejo Deliberante aprobó este jueves la adhesión de la Municipalidad de General Pueyrredon al Régimen de Incentivo para la Grandes Inversiones (RIGI). En tanto, Unión por la Patria, Acción Marplatense y el Frente Renovador se opusieron.

El RIGI había generado una gran polémica en la provincia de Buenos Aires, ya que fue presentado por el Gobierno nacional para fomentar las inversiones, pero Provincia no se adhirió y, como un acto de rebeldía, dijo que crearía el RIGI bonaerense. Esto último nunca ocurrió.

Uno de los primeros en referirse a la aprobación del Concejo fue el diputado provincial de La Libertad Avanza (LLA), Alejandro Carrancio, quien consideró que se trata de “una gran noticia para Mar del Plata” y vaticinó: “Ahora sí vamos a atraer grandes inversiones y fomentar la creación de empleo”.

"Bienvenidos todos los que la empiezan a ver", comentó la concejal de LLA, Cecilia Martínez.

Semanas atrás, el presidente del bloque de diputados provinciales de la UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena, le había dicho a este medio: “Por un capricho del gobernador o una pelea de Kicillof con Milei jugando a la candidatura presidencial de 2027, no podemos perjudicar el desarrollo estratégico-productivo de la provincia de Buenos Aires. Perder una inversión como la instalación de una Planta de Gas Licuado (GNL) en Bahía Blanca o de otras que no son tan grandes, por un capricho de no adherir a una ley nacional, le está costando muy caro a los bonaerenses”.

Además, había explicado: “La ley nacional del RIGI establece beneficios impositivos federales para las empresas que quieran hacer inversiones por encima de los 200 mil dólares. Por ejemplo, por 30 años se van a mantener las alícuotas o se los va a exhibir de determinados impuestos, es decir que son algunas atracciones para que inviertan acá. Lo que se genera es una seguridad jurídica por 30 años, ya que no se modifican las reglas del juego, que es lo que siempre sucedió en Argentina”.

Y en esa ocasión también sostuvo que las provincias para adherirse debían establecer un sistema “parecido” al nacional, en torno a “la estabilidad impositiva y las condiciones del gravámenes”, mientras que los municipios tienen que "establecer por un tiempo determinado las mismas condiciones, como por ejemplo, que no van a pagar tasas de seguridad e higiene ni tendrán gastos de habilitación, ese tipo de cuestiones”.