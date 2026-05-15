La compañía YPF anunció una inversión de US$25.000 millones para el desarrollo de Vaca Muerta, en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), según confirmó hoy su presidente y CEO, Horacio Marín.

Ads

Se trata del proyecto más grande presentado hasta el momento dentro del RIGI y apunta a generar más de US$100.000 millones en exportaciones, consolidando una nueva etapa para la industria energética nacional.

“Es el inicio de una nueva etapa. Todo lo que hicimos hasta ahora no tiene comparación con lo que viene en los próximos dos años”, expresó Marín.

Ads

Puede interesarte

El ejecutivo detalló que el proyecto, denominado LLL Oil, contempla la perforación de 1152 pozos y una producción estimada de 240.000 barriles diarios hacia 2032, con destino exclusivo al mercado de exportación.

La evacuación del crudo se realizará a través de Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), mientras que el gas natural asociado será destinado al abastecimiento del mercado interno, integrando el esquema productivo.

Ads

Desde la empresa indicaron que la iniciativa permitirá alcanzar exportaciones anuales cercanas a los US$6000 millones hacia 2032 y generará alrededor de 6000 puestos de trabajo directos durante su desarrollo.

Puede interesarte

En ese sentido, destacaron que se trata de “un proyecto único por su escala, integración y potencial exportador”, que permitirá alcanzar niveles de eficiencia y competitividad de clase mundial mediante sinergias operativas en áreas contiguas.

Además, la compañía subrayó el rol del RIGI como herramienta clave para el sector. Actualmente existen 16 proyectos aprobados por casi US$33.000 millones y otros 20 en evaluación, lo que refuerza el potencial de crecimiento en inversiones energéticas.

Ads

“Lo vamos a lograr con pasión, con la milla extra y con ejecución de excelencia. Estamos construyendo una compañía y una industria de clase mundial”, concluyó Marín.

Fuente: con información de Noticias Argentinas