El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que se aprobó la séptima inversión del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por más de US$250 millones. Se trata de un parque eólico, que instalará en Olavarría las firmas PCR y Acindar, y que tendrá capacidad para generar 180Mw de energía renovable.

“El Comité Evaluador del RIGI aprobó el séptimo proyecto. Se trata del Parque Eólico Olavarría presentado por PCR y ACINDAR. La inversión será de más de US$250 millones y el parque tendrá una capacidad de 180MW de energía renovable”, comunicó el jefe del Palacio de Hacienda en su cuenta de X.

Desde octubre de 2024, se presentaron 14 proyectos de inversión. De ellos, siete ya fueron aprobados. Previo a la aprobación la iniciativa de PCR y Acindar, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno aseguró: “Ya tenemos proyectos aprobados por US$13 billones de inversión y ahora hacen falta 60 billones más que van a venir en los próximos años“.

Cuáles son los siete proyectos aprobados por el RIGI

A un año de su puesta en marcha, el RIGI recibió solicitudes de adhesión para 14 proyectos con inversiones que totalizan en US$16.514 millones, confirmó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, durante su última defensa de informe de gestión en el Senado.

Hasta el momento, son siete los proyectos del régimen de grandes inversiones aprobados por el Gobierno:

Parque solar de YPF Luz : Con una inversión de US$211 millones , prevé la creación de un parque solar fotovoltaico Las Heras, Mendoza. La inversión apunta a generar una capacidad instalada de 305 megavatios.

: Con una inversión de , prevé la creación de un parque solar fotovoltaico Las Heras, Mendoza. La inversión apunta a generar una capacidad instalada de 305 megavatios. Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS): Con YPF como principal accionista, el proyecto consiste en un oleoducto de 437 kilómetros de extensión que conectará Allen con Punta Colorada, en la provincia de Río Negro. La inversión totaliza en US$2486 millones .

(VMOS): Con YPF como principal accionista, el proyecto consiste en un oleoducto de 437 kilómetros de extensión que conectará Allen con Punta Colorada, en la provincia de Río Negro. La inversión totaliza en . GNL PAE-Golar : Es el tercer proyecto aprobado y su desembolso estimado es de US$6878 millones . Consiste en la licuefacción de gas natural en el Golfo de San Matías, ubicado en Río Negro.

: Es el tercer proyecto aprobado y su desembolso estimado es de . Consiste en la licuefacción de gas natural en el Golfo de San Matías, ubicado en Río Negro. Río Tinto: La primera iniciativa en minería y el cuarto proyecto avalado por el Gobierno. El proyecto de Río Tinto contempla una inversión de US$2700 millones para la extracción y procesamiento de litio en el salar de Rincón en Salta.

Sidersa : La iniciativa de Sidersa comprende una inversión de US$286 millones para construir una nueva planta siderúrgica en San Nicolás , Buenos Aires. Permitirá abastecer al mercado con 360.000 toneladas anuales de insumos para la industria nacional y exportaciones.

: La iniciativa de comprende una inversión de para construir una , Buenos Aires. Permitirá abastecer al mercado con para la industria nacional y exportaciones. Salar del Hombre Muerto : Se trata de la segunda iniciativa de minería encabezada por la firma australiana Galan Litio . Contempla una inversión de US$217 millones y exportará cloruro de litio desde el Salar del Hombre Muerto , Catamarca, por US$180 millones anuales a partir de 2029.

: Se trata de la segunda iniciativa de minería encabezada por la firma australiana . Contempla una inversión de y exportará desde el , Catamarca, por US$180 millones anuales a partir de 2029. Parque eólico Olavarría: Con Acindar y PCR como principales accionistas, el proyecto consiste en la creación de un parque eólico en Olavarría que tendrá capacidad para generar 180Mw de energía renovable. La inversión totaliza en más de US$250 millones.

