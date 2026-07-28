El presidente Javier Milei se reunió hoy con la flamante mandataria de Perú, Keiko Fujimori, en la ciudad de Lima, en el marco de su participación en los actos de Transmisión del Mando Supremo, donde ambos coordinaron una agenda bilateral de cooperación.

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La comitiva oficial argentina estuvo integrada por el canciller Pablo Quirno y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El encuentro se desarrolló previamente a la ceremonia de jura en el Parlamento y permitió avanzar en aspectos diplomáticos compartidos entre ambas administraciones.

Durante la recepción, Fujimori destacó los vínculos políticos entre ambos espacios y presentó formalmente a su designado canciller, Carlos Espá. En tanto, Milei confirmó que durante su estadía en la capital peruana recibirá el título de Doctor Honoris Causa otorgado por la Universidad San Martín de Porres.

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El jefe de Estado argentino ratificó su intención de profundizar las relaciones bilaterales con el nuevo gobierno peruano, con el objetivo de fortalecer la cooperación institucional en el ámbito regional.

La ceremonia de investidura congregó a jefes de Estado y referentes políticos de la región, entre ellos los presidentes Santiago Peña, Daniel Noboa, José Raúl Mulino, Rodrigo Paz y Yamandú Orsi, así como los dirigentes José Antonio Kast y Nasry Asfura.

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