El presidente Javier Milei recibirá este lunes en la Casa Rosada a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en una reunión que tendrá como eje el estado del programa económico, el cumplimiento de las metas fiscales y la estrategia para consolidar la estabilidad macroeconómica.

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Será el primer encuentro entre ambos desde septiembre de 2025 y se desarrollará en un contexto más favorable para el Gobierno en materia de reservas internacionales, aunque con nuevos desafíos en el frente fiscal.

Si bien el Banco Central logró cumplir la meta de acumulación de reservas del primer semestre tras adquirir más de USD 13.000 millones en lo que va del año, el Gobierno incumplió el objetivo de superávit primario acordado con el FMI. En junio, el Sector Público Nacional registró un déficit primario de $696.843 millones, lo que redujo el superávit acumulado al 0,6% del PBI, por debajo de la meta prevista para la primera mitad de 2026.

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El ministro de Economía, Luis Caputo, atribuyó ese resultado a una menor recaudación por la postergación del pago del Impuesto a las Ganancias y al impacto estacional del pago de aguinaldos. No obstante, reconoció que el margen para seguir reduciendo el gasto público es cada vez más limitado.

En ese marco, el FMI espera conocer las medidas que implementará la administración de Milei para fortalecer el equilibrio fiscal. Entre los compromisos asumidos figuran la reducción de subsidios energéticos, una mayor focalización de la asistencia social y la racionalización del gasto público.

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La agenda de Georgieva también incluirá reuniones con funcionarios del equipo económico y una visita a Vaca Muerta, donde recorrerá el yacimiento Loma Campana junto al presidente de YPF, Horacio Marín, en una señal del interés por el desarrollo del sector energético como motor de inversiones y crecimiento.

Fuente: Infobae

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