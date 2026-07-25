Una trágica escena se vivió en la provincia de Neuquén, donde una niña de 9 años perdió la vida luego de que la camioneta en la que viajaba junto a su padre se despistara y terminara dentro de un arroyo, en un sector de la Ruta Nacional 237 afectado por fuertes nevadas y aguanieve.

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El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 1.560, en la zona conocida como Limay Chico o arroyo Chacabuco. Por causas que aún son materia de investigación, la Renault Duster en la que se trasladaban abandonó la calzada, atravesó el lateral de un puente y cayó al cauce del arroyo. Según los primeros indicios, el vehículo no volcó, sino que siguió de largo antes de desbarrancar.

Personas que presenciaron el hecho intentaron asistir a las víctimas antes de la llegada de los equipos de emergencia. La niña falleció en el lugar, mientras que su padre fue rescatado por personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) y trasladado inicialmente a un centro de salud de Bariloche. Posteriormente fue derivado a una clínica privada, donde permanece internado.

De acuerdo con las autoridades, las condiciones climáticas eran desfavorables al momento del siniestro. La calzada se encontraba mojada, con sectores cubiertos por aguanieve y nieve acumulada sobre las banquinas, factores que podrían haber influido en el despiste, aunque la mecánica del accidente todavía no fue determinada.

El cuerpo de la menor fue trasladado a la Morgue Judicial de Neuquén, donde se realizará la autopsia. En paralelo, la Policía y la Justicia continúan con las pericias para establecer con precisión qué provocó el fatal accidente. Pese al operativo desplegado en la zona, el tránsito sobre la Ruta Nacional 237 no debió ser interrumpido.

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