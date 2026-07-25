El presidente de Argentina, Javier Milei, participó de la Convención Nacional del Partido Liberal de Brasil en San Pablo, donde respaldó la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro y pronunció un discurso con fuertes críticas hacia el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

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Durante el acto realizado en el Mercado Livre Arena Pacaembú, el mandatario argentino calificó a Lula da Silva de “ladrón” y cuestionó al gobierno brasileño al afirmar: “La basura calva no dejó encontrarme con Jair”, en referencia a las restricciones que habrían impedido un encuentro con el ex presidente Jair Bolsonaro.

Las declaraciones generaron una inmediata repercusión política y elevaron la tensión diplomática entre ambos países, en un contexto en el que el Palacio do Planalto ya había manifestado su malestar al considerar la visita como una injerencia en asuntos internos.

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Previamente, Milei había iniciado su agenda en el Palacio dos Bandeirantes, donde fue recibido por el gobernador Tarcísio de Freitas sobre una alfombra azul y distinguido con la Orden de Ipiranga en el grado de Gran Cruz. De las actividades oficiales también participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno; y el cónsul general en San Pablo, Luis María Kreckler, junto a autoridades locales.

El respaldo del mandatario argentino se produce en un escenario complejo para el Partido Liberal, donde los últimos sondeos ubican a Lula da Silva al frente de la intención de voto.

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