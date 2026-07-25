El presidente Javier Milei encabezará este domingo el acto central de la 138ª Exposición Rural de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires, en una jornada atípica que fue reprogramada por su viaje a San Pablo para participar del lanzamiento de la candidatura de Flávio Bolsonaro.

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La ceremonia se desarrollará en la pista central del predio ferial y estará precedida por el discurso del titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), junto con el tradicional desfile de los grandes campeones de las razas bovinas y equinas, maquinaria agrícola y delegaciones tradicionalistas.

En el plano político, una de las principales expectativas está puesta en la posible presencia de la vicepresidente Victoria Villarruel en el palco oficial, en medio de las tensiones internas dentro del Poder Ejecutivo.

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En cuanto al frente económico, el ministro de Economía Luis Caputo buscó moderar las expectativas del sector al afirmar que “los grandes anuncios ya se hicieron”, enfriando las versiones sobre una inminente reducción de las retenciones.

Sin embargo, desde las entidades ruralistas continúan los reclamos para acelerar la baja gradual de los derechos de exportación anunciada en mayo para los granos y avanzar en la eliminación del 5% que aún grava las exportaciones de carne vacuna.

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