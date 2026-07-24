El Gobierno nacional buscó bajarle el tono a las recientes medidas arancelarias dispuestas por Donald Trump, al destacar que la Argentina quedó alcanzada únicamente por la tasa preferencial mínima del 10% y logró preservar el tratamiento comercial negociado en febrero. Desde la Casa Rosada atribuyen este resultado al alineamiento político entre Javier Milei y la administración republicana.

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En el Ejecutivo interpretan que la Casa Blanca recurrió a una nueva base legal vinculada a la prevención del trabajo forzoso para sostener el esquema tarifario, luego de que la Corte Suprema estadounidense limitara el mecanismo original. La investigación fue llevada adelante por la Oficina del Representante Comercial (USTR) en un capítulo donde la Argentina ya había asumido compromisos específicos de control.

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Pese a este escenario, el oficialismo resolvió congelar temporalmente el tratamiento parlamentario del acuerdo comercial integral y del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). Desde el Gobierno argumentan que el texto incluye regulaciones sobre propiedad intelectual, normas técnicas y barreras no arancelarias que aún requieren documentación adicional por parte de Washington.

En este contexto, el Ejecutivo prioriza sostener el canal político directo con Estados Unidos. Milei proyecta un viaje a Washington en octubre para participar de un foro por el Mes de la Herencia Hispana, instancia en la que buscará profundizar la agenda económica bilateral y monitorear la implementación definitiva del acuerdo.

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