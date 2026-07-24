Estados Unidos aplicará un arancel del 10% a la mayoría de las exportaciones provenientes de la Argentina, dentro de una nueva ofensiva comercial impulsada por la administración de Donald Trump frente al avance de China. La tasa será menor al 12,5% establecido para productos procedentes de la Unión Europea, Taiwán, Japón, Corea del Sur y Suiza, entre otros mercados.

Ads

La decisión fue adoptada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos y estuvo relacionada con las normas aprobadas por el Gobierno argentino para impedir el ingreso de mercadería elaborada mediante trabajo forzoso. Washington consideró que el país avanzó en la adecuación de su legislación y le otorgó la imposición más baja dentro del nuevo esquema.

Para establecer los gravámenes, Estados Unidos recurrió a la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que permite adoptar restricciones económicas frente a prácticas comerciales consideradas injustificadas, discriminatorias o perjudiciales. El titular de la Oficina del Representante Comercial, Jamieson Greer, sostuvo que los socios de Washington también deben aplicar controles efectivos contra los bienes producidos bajo condiciones de explotación laboral.

El tratamiento preferencial no alcanzará al acero ni al aluminio argentino. Ambos productos continuarán pagando un arancel del 50%, debido a que Trump considera que su fabricación representa una actividad estratégica para la economía y la seguridad estadounidense.

La medida se suma al Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos firmado por el canciller Pablo Quirno y Greer. El entendimiento contempla que Estados Unidos elimine los aranceles para 1.675 productos argentinos de diferentes sectores, lo que permitiría reactivar exportaciones por unos 1.013 millones de dólares. Ese beneficio continuará vigente pese a la nueva política comercial contra Beijing.

Ads

Como contrapartida, la Argentina suprimirá los gravámenes para 221 posiciones arancelarias estadounidenses vinculadas con maquinaria, material de transporte, dispositivos médicos y productos químicos. Además, reducirá al 2% las tasas para otros 20 artículos, principalmente autopartes, y establecerá cupos para vehículos, carne y distintos productos agrícolas.

También seguirá vigente la ampliación del cupo de carne bovina argentina hacia Estados Unidos, que durante 2026 llegará a las 100.000 toneladas. El volumen está compuesto por las 20.000 toneladas tradicionales y otras 80.000 anunciadas por Trump durante un encuentro con Javier Milei en la Casa Blanca.

Según las estimaciones difundidas, esta apertura podría generar cerca de 800 millones de dólares adicionales para las exportaciones argentinas de carne, consolidando uno de los principales beneficios comerciales surgidos del acercamiento entre ambos gobiernos.

Ads

Puede interesarte