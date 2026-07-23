Elías Piccirillo presentó un nuevo pedido ante la Justicia en el marco de la causa en la que permanece con prisión domiciliaria. A través de su defensa, solicitó autorización para alquilar una de sus propiedades con el objetivo de generar ingresos que le permitan afrontar sus gastos personales y los de su grupo familiar.

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La presentación fue realizada durante la feria judicial y busca que se habilite el tratamiento del planteo sin esperar el reinicio de la actividad habitual de los tribunales. El inmueble en cuestión se encuentra en el Complejo Residencial Yacht Nordelta y, según la defensa, el dinero obtenido mediante el alquiler sería destinado al sostenimiento económico del imputado y de su hija menor de edad.

La propiedad, que según la investigación fue obsequiada por Piccirillo a Jesica Cirio antes de contraer matrimonio, está valuada en alrededor de 2,8 millones de dólares. Además, integra el conjunto de bienes alcanzados por medidas cautelares en la causa, por lo que cualquier contrato de alquiler deberá contar con autorización expresa de la Justicia.

En ese sentido, la fiscalía deberá emitir su opinión sobre el pedido antes de que el juez adopte una decisión. Posteriormente, el magistrado resolverá si autoriza o no la explotación del inmueble mientras continúan las restricciones patrimoniales vigentes.

El empresario está procesado por presuntamente haber organizado un operativo para incriminar al financista Francisco Hauque mediante la colocación de droga y un arma en su vehículo. Mientras avanza la investigación, continúa cumpliendo prisión domiciliaria en un departamento de Banfield, desde donde también había solicitado anteriormente un cambio de domicilio.

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