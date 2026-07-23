El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires llevó adelante un operativo de seguridad en la villa 1-11-14, en el barrio de Bajo Flores, con un amplio despliegue policial y la participación de distintas áreas del Ejecutivo porteño. El procedimiento incluyó controles en la vía pública, inspecciones en comercios, operativos vehiculares y tareas de limpieza del espacio público.

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Durante el operativo se secuestraron dosis de cocaína, pasta base y marihuana. Además, fueron retenidos 47 vehículos por irregularidades en la documentación y se removieron diez autos abandonados que serán compactados. También se clausuraron tres chatarrerías que funcionaban de manera ilegal y que, según las autoridades, comercializaban metales y autopartes de origen ilícito.

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El procedimiento fue supervisado por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, junto al ministro de Seguridad, Horacio Giménez; el secretario de Seguridad, Maximiliano Piñeiro; y el jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Casaló. "No negociamos el orden ni la autoridad", sostuvo Macri, quien afirmó que el objetivo es reforzar el control del territorio y combatir el delito.

En el operativo trabajaron más de 120 efectivos de distintas divisiones de la Policía de la Ciudad, junto con personal de la Agencia Gubernamental de Control, Protección Ambiental, Tránsito, Migraciones y otras dependencias. Según el Gobierno porteño, el despliegue forma parte del plan de ordenamiento urbano y de los más de 1.400 operativos de saturación realizados en distintos barrios de la Ciudad durante los últimos dos años, en función del Mapa del Delito.

Fuente: NA

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