El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, fue demorado por agentes del FBI en el aeropuerto internacional John F. Kennedy (JFK) de Nueva York, donde las autoridades estadounidenses le incautaron teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos antes del regreso de la delegación argentina al país.

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El operativo también alcanzó a otros integrantes de la comitiva que viajaba en el vuelo chárter AR1971 de Aerolíneas Argentinas. Entre los dispositivos secuestrados figuran teléfonos celulares y computadoras pertenecientes a dirigentes vinculados a la conducción de la AFA.

Como consecuencia del procedimiento, el vuelo, previsto originalmente para las 6, despegó alrededor de las 8.15, lo que demoró la llegada de la delegación al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde miles de hinchas aguardaban al seleccionado subcampeón del mundo.

Según la información publicada por Infobae, Tapia fue citado a declarar el próximo 30 de julio ante la Corte del Distrito Sur de Florida. La misma citación alcanza al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, al empresario Javier Faroni y a Diego Lucero.

La investigación judicial tiene como eje la estructura financiera utilizada para administrar los contratos comerciales internacionales de la AFA. Por el momento, las autoridades estadounidenses no difundieron mayores detalles sobre el expediente ni formularon acusaciones públicas contra los dirigentes convocados.

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Entre los futbolistas que regresaron junto a Tapia no se encontraban Lionel Messi ni Rodrigo De Paul. El capitán argentino viajó posteriormente al país en su avión privado y se trasladó a Rosario junto a su familia.

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