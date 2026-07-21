La Cámara de Apelaciones de Washington ratificó un fallo adverso contra la República Argentina en el litigio derivado de la estatización de Aerolíneas Argentinas y Austral, y dejó firme la obligación de pago por más de US$ 390 millones a favor del fondo Titan Consortium.

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El tribunal estadounidense rechazó el recurso presentado por la defensa argentina, que buscaba aplicar un plazo de prescripción de tres años. En cambio, la Cámara determinó que corresponde un período de 12 años, convalidando la resolución previa de la Corte de Distrito del Distrito de Columbia y habilitando la ejecución del laudo.

El conflicto judicial tiene su origen en la expropiación de ambas aerolíneas en 2008, durante el gobierno de Cristina Fernández, cuando el Estado tomó el control de las compañías que pertenecían al grupo español Teinver.

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En 2017, el tribunal arbitral del CIADI condenó a la Argentina al pago de US$ 321 millones más intereses y costas. La decisión quedó firme en 2019 tras el rechazo de los pedidos de nulidad. Con la actualización del monto, para diciembre de 2024 la deuda ascendía a US$ 390.907.115,55, cifra a la que continúan sumándose intereses.

Tras conocerse el fallo, voceros de la Procuración del Tesoro de la Nación indicaron que el Estado se encuentra evaluando alternativas legales para amortiguar el impacto financiero de la sentencia.

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Desde el organismo, además, atribuyeron el origen del pasivo a decisiones adoptadas por gestiones anteriores y encuadraron el caso dentro del conjunto de litigios internacionales que enfrenta el país en tribunales del exterior.

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