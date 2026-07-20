Los senadores nacionales pasarán a percibir dietas cercanas a los $12 millones luego del aumento salarial acordado para los empleados del Congreso. La mejora acumulada será del 6,6% y se aplicará en tres tramos: 2,4% correspondiente a junio, 2,2% en julio y 1,9% en agosto.

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El incremento llegará automáticamente a los integrantes de la Cámara alta debido al mecanismo aprobado en abril de 2024, que vincula sus ingresos con las actualizaciones salariales de los trabajadores legislativos. Hasta el momento no existe una decisión para eliminar ese sistema, por lo que cada senador deberá renunciar individualmente a la suba o donar la diferencia si no desea recibirla.

Entre quienes anticiparon su rechazo se encuentra Luis Juez, quien volverá a solicitar que su remuneración permanezca congelada. Carolina Losada también presentó una nota para renunciar a todos los aumentos de 2026 y aseguró que actualmente recibe $7.190.000 de bolsillo, después de los descuentos. Desde la conducción del bloque radical indicaron que mantendrán el criterio adoptado anteriormente y no aceptarán la actualización.

El acuerdo paritario fue firmado el viernes 17 de julio por autoridades parlamentarias y representantes de la Asociación del Personal Legislativo, ATE y UPCN. Durante la negociación, los sindicatos también reclamaron revisar las categorías más bajas y garantizar una remuneración equivalente para quienes realizan las mismas tareas.

La resolución vigente establece que la remuneración de los senadores está compuesta por 2.500 módulos correspondientes a la dieta, 1.000 por gastos de representación y 500 por desarraigo. Además, contempla una decimotercera dieta anual para compensar el aguinaldo. Cuando aumenta el valor de los módulos de los empleados legislativos, también suben automáticamente los ingresos de los representantes.

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En la Cámara de Diputados no existe ese mecanismo automático. Allí, las actualizaciones dependen de la presidencia del cuerpo y la dieta bruta se ubica alrededor de los $7 millones, cerca de un 40% por debajo de la correspondiente a los senadores.

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