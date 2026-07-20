Parte de la Selección argentina ya arribó al país, luego de disputar la final del Mundial 2026 ante España. La delegación aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza cerca de las 19 horas y fue recibida por integrantes del Regimiento de Granaderos.

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La llegada se desarrolló en un clima sobrio. Los futbolistas y miembros del cuerpo técnico caminaron por el sector preparado para la recepción con rostros serios, pocas expresiones y sin celebraciones, todavía afectados por la derrota en el partido decisivo.

El recibimiento fue breve y tuvo un carácter protocolar, sin una caravana oficial ni festejos masivos. Luego de completar el ingreso, los integrantes de la delegación se dirigieron al predio de la Asociación del Fútbol Argentino en Ezeiza.

Lionel Messi no regresó junto al grupo. El capitán viajó primero a Miami y llegaría este martes a Rosario a bordo de un avión privado, acompañado por su familia. Posteriormente, se trasladaría hasta su vivienda en Funes para descansar antes de retomar sus compromisos con el Inter Miami.

Otros jugadores también permanecieron en Estados Unidos o continuaron viaje hacia distintos destinos para comenzar sus vacaciones o reincorporarse a sus clubes.

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