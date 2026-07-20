Reconocido como una de las figuras centrales de la historia naval argentina, Guillermo Brown podría contar con una jornada nacional destinada a recordar su vida y su aporte a la independencia del país.

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La iniciativa fue presentada en el Senado y propone declarar el 3 de marzo como “Día Nacional en Honor al Almirante Guillermo Brown”, en coincidencia con el aniversario de su fallecimiento. El objetivo es que la fecha forme parte de las conmemoraciones oficiales y sea abordada en escuelas e instituciones de todo el territorio argentino.

El proyecto apunta a profundizar el conocimiento sobre la trayectoria de Brown, cuyo nombre está presente en numerosas calles, plazas, ciudades y monumentos, pero cuya participación en la conformación de las primeras fuerzas navales nacionales no siempre es ampliamente conocida.

Brown nació en Irlanda en 1777 y arribó al Río de la Plata en 1810. Con el avance del proceso revolucionario, se incorporó a las fuerzas patriotas y en 1814 fue designado comandante de la Marina del Estado.

Desde ese lugar organizó y dirigió la primera escuadra naval de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Entre sus principales actuaciones se encuentra el enfrentamiento contra la flota realista que operaba desde Montevideo, una campaña que resultó clave para consolidar el avance independentista.

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Por su intervención en aquellas batallas y su papel en la formación de la fuerza naval, Brown es considerado el fundador de la Armada Argentina. La propuesta deberá ahora avanzar en el Congreso para que la conmemoración pueda ser incorporada oficialmente al calendario nacional.

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