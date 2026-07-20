El presidente Javier Milei había anunciado que decretaría un feriado el día en que el plantel decidiera celebrar junto a los hinchas. Sin embargo, el panorama cambió luego de confirmarse que Lionel Messi y Rodrigo De Paul no viajarán a la Argentina junto al resto de la delegación.

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La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó que algunos futbolistas partirán directamente desde Estados Unidos hacia otros destinos para reincorporarse a sus clubes o comenzar sus vacaciones. En ese contexto, el resto del plantel arribará este lunes a las 18.30 al aeropuerto internacional de Ezeiza en un vuelo de Aerolíneas Argentinas.

Frente a este escenario, la Casa Rosada decidió poner en pausa la organización del eventual recibimiento. Desde el Gobierno señalaron que esperan una comunicación oficial de la AFA para definir si finalmente habrá algún tipo de celebración con el plantel.

Durante la mañana continuarán las reuniones entre representantes del Gobierno nacional, la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires para redefinir el operativo de seguridad. Mientras tanto, la AFA mantiene su postura de no impulsar una recepción oficial ni participar de festejos masivos, lo que complica aún más la posibilidad de avanzar con el feriado anunciado inicialmente.

Fuente: Infobae

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