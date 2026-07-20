Las tasas de interés de los plazos fijos en pesos continúan mostrando diferencias entre las entidades financieras. Para una inversión de $1.000.000 a 30 días, el rendimiento dependerá del banco elegido, con variaciones que pueden superar los $5.000 entre la oferta más alta y la más baja.

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Entre los bancos de mayor volumen, el Banco Provincia encabeza el listado con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 21%, lo que permite obtener $1.017.260 al vencimiento del plazo. Lo siguen el Banco Nación, con una TNA del 19% y un retorno de $1.015.616, y el Banco Macro, que ofrece 18,75%, con un rendimiento de $1.015.425.

Por su parte, el BBVA paga una tasa del 18,25% ($1.015.000), mientras que Galicia ofrece 17,5% ($1.014.384). Más abajo aparecen ICBC con 17,2% ($1.014.164), Banco Ciudad con 17% ($1.014.027) y Santander y Banco Patagonia, ambos con una TNA del 16%, lo que representa un monto final de $1.013.151.

Rendimiento de $1 millón a 30 días

Banco TNA Monto al vencimiento Banco Provincia 21% $1.017.260 Banco Nación 19% $1.015.616 Banco Macro 18,75% $1.015.425 BBVA 18,25% $1.015.000 Galicia 17,5% $1.014.384 ICBC 17,2% $1.014.164 Banco Ciudad 17% $1.014.027 Santander 16% $1.013.151 Banco Patagonia 16% $1.013.151

La comparación de tasas resulta clave para quienes buscan maximizar el rendimiento de sus ahorros, ya que una simple elección de entidad puede traducirse en una diferencia significativa en apenas 30 días.

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