El Gobierno nacional confirmó que no declarará feriado por la llegada de la Selección argentina al país. La posibilidad había sido evaluada para acompañar una eventual celebración, pero quedó descartada ante la decisión del plantel de no participar de festejos multitudinarios.

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La delegación arribará este lunes cerca de las 18 al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Allí será recibida con una guardia de honor de las fuerzas federales y autoridades aeroportuarias, aunque no habrá funcionarios nacionales para evitar que el momento tenga un carácter político.

Después del recibimiento, los jugadores tienen previsto trasladarse directamente al predio de la Asociación del Fútbol Argentino en Ezeiza. Todavía no se definió si el viaje desde el aeropuerto se realizará en colectivo o en helicóptero.

La organización de un posible festejo en la Casa Rosada también fue cancelada. Algunos integrantes del equipo, entre ellos Lionel Messi y Rodrigo De Paul, viajaron directamente desde Estados Unidos hacia otros destinos para regresar a sus clubes o comenzar sus vacaciones.

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