El consumo de carne vacuna en Argentina registró una fuerte caída durante el primer semestre de 2026 y alcanzó el nivel más bajo de las últimas tres décadas, según un informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra).

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De acuerdo con el relevamiento, el abastecimiento del mercado interno se redujo un 11,5% interanual entre enero y junio, al ubicarse en 1.019.430 toneladas res con hueso, unas 132.000 toneladas menos que en el mismo período de 2025.

En tanto, el consumo per cápita de los últimos doce meses descendió a 47 kilos anuales por habitante, un 8,2% menos que un año atrás, lo que representa una caída de 4,2 kilos por persona.

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Desde Ciccra explicaron que el retroceso responde principalmente a la pérdida del poder adquisitivo de los hogares y al encarecimiento de la carne vacuna frente a otros alimentos. En los últimos doce meses, los cortes vacunos aumentaron un 53,6%, por encima de la inflación general (33,5%) y del pollo, que subió un 29,9%.

A este escenario se suma una menor producción. Durante el primer semestre se faenaron 6,02 millones de cabezas de ganado, un 8,9% menos que en igual período del año pasado, mientras que la producción de carne cayó un 6,2%, hasta las 1,428 millones de toneladas.

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Sin embargo, las exportaciones crecieron un 10,2% y alcanzaron las 408.600 toneladas, lo que elevó la participación de los envíos al exterior del 24,4% al 28,6% de la producción total. Como consecuencia, una menor proporción de carne quedó disponible para el mercado interno.

El informe también destaca que los cortes de mayor consumo popular fueron los que registraron los mayores incrementos de precio. La carne picada común encabezó las subas con un alza interanual del 56,2%, seguida por el asado, que aumentó un 54,3%.

Para la entidad, la combinación de menor producción, mayor orientación exportadora y precios por encima de los salarios configuró el escenario más desfavorable para el consumo de carne vacuna en Argentina de los últimos 30 años.

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Fuente: Infobae