La noticia fue confirmada por Malón, banda de la que formó parte tras la disolución de Hermética y con la que dejó una marca imborrable en la escena nacional.

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Nacido el 11 de noviembre de 1966 en La Tablada, Strunz comenzó su carrera durante la década de 1980 con la banda Heinkel. Su gran salto llegó en 1991, cuando reemplazó a Tony Scotto en Hermética, apenas semanas antes de la grabación de Ácido Argentino, considerado uno de los discos más importantes del metal argentino.

Con Hermética también grabó Víctimas del Vaciamiento y fue protagonista de una etapa histórica para la banda, que llenó en varias oportunidades el Estadio Obras Sanitarias y compartió escenario con grupos internacionales como Black Sabbath, Slayer y Kiss en el festival Monsters of Rock.

Tras la separación de Hermética en 1994, Strunz fundó Malón junto a Claudio O'Connor, Antonio Romano y Karlos Cuadrado. La banda continuó el legado del thrash metal nacional con discos como Espíritu Combativo y Justicia o Resistencia. Aunque dejó el grupo en 2021, siguió desarrollando nuevos proyectos musicales.

Además de su carrera sobre los escenarios, creó y administró La Cueva, una reconocida sala de ensayo de La Tablada que fue punto de encuentro para numerosas bandas del rock argentino. También integró Simbiosis y, desde 2022, lideró el trío Íthaca, con el que editó el álbum El peso que no pesa en 2024.

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En los últimos meses había regresado a los escenarios con el espectáculo "Hermética x Pato Strunz", dedicado a revivir el repertorio de la histórica banda. Hasta el momento no se informó oficialmente la causa de su muerte, aunque allegados y seguidores señalaron que podría haber sufrido un infarto.

La despedida de Malón llegó a través de las redes sociales con un mensaje cargado de emoción: "Q.E.P.D. Pato Strunz. Por todos los buenos momentos compartidos, los kilómetros recorridos juntos. Queda la música. Buen viaje". También Claudio O'Connor lo recordó con una fotografía compartida y la frase: "Buen viaje, compañero".

Fuente: Infobae

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