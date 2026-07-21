Murió Pato Strunz, histórico baterista de Hermética y Malón
Claudio “Pato” Strunz, uno de los bateristas más influyentes de la historia del heavy metal argentino, murió a los 59 años.
Claudio “Pato” Strunz, uno de los bateristas más influyentes de la historia del heavy metal argentino, murió a los 59 años.
Miles de fanáticos acompañaron este miércoles el último adiós a Ozzy Osbourne, ícono de Black Sabbath, mientras su carroza fúnebre recorrió las calles de Birmingham, ciudad natal del artista y cuna del heavy metal.
La banda pionera del metal bizarro argentino llega con su gira 2026 “Back to la bizarra actitud” y promete una noche cargada de distorsión, humor ácido y clásicos con “olor a naftalina”.
Fue la voz de los primeros dos discos de la icónica banda británica.
El cantante británico, figura clave del heavy metal, se retiró de los escenarios por problemas de salud y fue homenajeado en un histórico concierto junto a los miembros originales de su legendaria banda.
Murió a los 76 años dejando un legado y marcando un antes y un después en la música del mundo. Fue cantante de Black Sabbath, pionero del género y referente indiscutido de varias generaciones.