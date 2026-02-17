Asspera desembarca en Mar del Plata como parte de un tour aniversario que propone un viaje directo a los inicios más irreverentes de su carrera. La gira celebra las dos décadas del lanzamiento de su álbum debut, Bizarra actitud de seguir con vida, material que marcó el nacimiento formal del metal bizarro dentro de la escena nacional.

El recital será este sábado 21 de febrero desde las 21 en Abbey Road (Juan B. Justo 620). Las entradas están disponibles a través de articket.com.ar y el evento es apto para mayores de 14 años, por lo que se espera una convocatoria amplia de seguidores históricos y nuevas generaciones.

La noche contará además con la participación de Orkos y Ultranza como bandas invitadas, completando una grilla que anticipa potencia sonora y una puesta en escena cargada de teatralidad y actitud.

Como parte de esta celebración, Asspera anunció que regrabará y relanzará el disco debut el 6 de junio de 2026, reforzando el puente entre pasado y presente. Con más de dos décadas de trayectoria y giras por Argentina y el exterior, el grupo fundado por Richar y Rockardo Asspero vuelve a apostar por la combinación de humor, crítica social y metal pesado que lo convirtió en un fenómeno singular del rock argentino.

