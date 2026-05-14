Música en vivo

El Gran Pez recibirá dos jornadas de experimentación sonora, cine y artes visuales
Nicolás Melmann, Halo & Grasa, Silencio Dispositivo Portátil y Lucas Martí protagonizarán dos propuestas artísticas durante mayo en la librería marplatense.
Nicolás Melmann, Halo & Grasa, Silencio Dispositivo Portátil y Lucas Martí protagonizarán dos propuestas artísticas durante mayo en la librería marplatense.
Será este domingo desde las 17:00. Incluirá bandas en vivo, stands gastronómicos y una propuesta cultural.
Una velada con guitarra, canto y baile reunirá a dos proyectos marplatenses este domingo por la noche, con acceso gratuito y cupos limitados mediante reserva previa.
Cumbia Grande y Son del Tambor se presentan este sábado 1 de marzo, desde las 21, en la sede de calle 20 de Septiembre 2650. Entradas anticipadas en el club y en la plataforma Venti a precios populares.
El show será este sábado 7 de febrero a las 21 en el Balneario Horizonte, en las Playas del Sur.
La banda pionera del metal bizarro argentino llega con su gira 2026 “Back to la bizarra actitud” y promete una noche cargada de distorsión, humor ácido y clásicos con “olor a naftalina”.
El cantautor español hace un parate a su gira sinfónica con la que recorre el país. Llegará a la ciudad el próximo 18 de abril, para presentarse en el Teatro Radio City.
La 48ª edición se desarrolla con acceso libre al predio. El domingo se realizará el desfile tradicionalista a partir de las 10:00.
El material se llama “Gaucho espacial”. Además, en el recital del próximo 1 de mayo tocará temas de toda su discografía.
El grupo integrado por los músicos históricos de Joaquín Sabina se presentará el 14 de marzo en el Teatro Radio City con un espectáculo dedicado a sus grandes canciones.
El reconocido sexteto argentino se presentará el sábado 21 y domingo 22 de marzo. El show celebra los 27 años de trayectoria del grupo y rinde homenaje a Astor Piazzolla.
Se presentará este jueves, viernes y sábado en Bajo Tierra, un nuevo espacio musical ubicado en Torres de Manantiales.