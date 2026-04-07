La banda de rock and roll argentino regresa a la ciudad con un show en Diagonal Pueyrredón 3338, donde presentará su nuevo EP El Antídoto en el marco de una gira que consolida su crecimiento en la escena independiente.

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Tras su primera visita en 2025, el grupo regresa en un momento de crecimiento dentro de la escena independiente. Liderados por Federico Soto, la banda viene consolidando una propuesta que combina el pulso del rock clásico con una impronta contemporánea. Su nuevo material incluye los temas “El Golpe”, “Todo para mí” y “El Antídoto”, que ya forman parte de sus shows en vivo.

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Formados en Quilmes en 2016, Autos Robados está integrado además por Lucas Ramos en bajo, Emmanuel Baldovino Yovine en batería y Nicolás Salvador Ruiz en guitarra. A lo largo de su trayectoria compartieron escenario con bandas como Guasones y Eslavos, y se presentaron en espacios emblemáticos como Obras Sanitarias y el Atenas de La Plata.

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En sus últimas presentaciones, el grupo también sumó momentos destacados, como su show en el Teatro Flores donde contaron con la participación especial de Cristian Pity Álvarez, quien interpretó junto a ellos “Gente Rota”, reforzando un vínculo que ya es parte de la identidad de la banda.

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