El prestigioso sexteto Escalandrum llegará a Mar del Plata para presentar su espectáculo “Piazzolla 74”, con dos funciones previstas para el sábado 22 y domingo 23 de marzo en Torres de Manantiales.

El grupo está liderado por el baterista y compositor Daniel 'Pipi' Piazzolla, nieto del legendario Astor Piazzolla, y llega con una propuesta musical que celebra 27 años de trayectoria y más de mil conciertos en distintos escenarios del mundo.

Con un estilo que fusiona jazz, música argentina y nuevas sonoridades, Escalandrum se consolidó como uno de los proyectos más innovadores de la escena contemporánea. En este concierto, el sexteto rinde homenaje a la obra del creador del nuevo tango revisitando su repertorio desde una mirada actual, con arreglos propios y espacios de improvisación.

El espectáculo “Piazzolla 74” propone un recorrido por composiciones emblemáticas del maestro del nuevo tango, reinterpretadas con el lenguaje jazzístico y la identidad artística que distingue al grupo.

A lo largo de su carrera, Escalandrum se presentó en escenarios de América, Europa y Asia, participando en importantes festivales internacionales y construyendo una propuesta que dialoga entre la tradición y la innovación musical.

El sexteto está integrado por Daniel “Pipi” Piazzolla en batería, Damián Fogiel en saxofón tenor, Gustavo Musso en saxos y dirección musical, Martín Pantyrer en saxofón barítono y clarinete bajo, Mariano Sívori en contrabajo y Nicolás Guerschberg en piano.

Las funciones se realizarán el sábado 22 y domingo 23 de marzo a las 21, Pellegrini 2575. Las entradas se encuentran disponibles a través de Passline.