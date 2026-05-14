La librería El Gran Pez, ubicada en Santiago del Estero 2052, será sede este mes de dos encuentros dedicados a la experimentación sonora, la performance audiovisual y el cine independiente, con la participación de artistas locales y nacionales de proyección internacional.

Ads

Puede interesarte

El martes 19 de mayo a las 20.30 hs se realizará una nueva edición del ciclo “Tesoros de mi ciudad”, con la presentación del músico y artista sonoro Nicolás Melmann y el dúo experimental marplatense Halo & Grasa.

Melmann presentará “Música Aperta”, una performance electroacústica e inmersiva construida a partir de cuerdas, órgano, cinta y electrónica, acompañada por visuales realizadas con archivos de películas microscópicas del siglo XX. La obra ya fue exhibida en festivales y espacios internacionales de Helsinki, Barcelona y Bratislava.

Ads

La fecha contará además con la participación de Halo & Grasa, integrado por Polette y Patricio O’Connor, quienes desarrollan trabajos vinculados al arte sonoro, las grabaciones de campo y la experimentación audiovisual.

Puede interesarte

Por otro lado, el sábado 30 de mayo desde las 18 hs se inaugurará “El sonido de lo que nadie quiere ver (Vol. 6)”, una nueva intervención de Silencio Dispositivo Portátil con acceso libre y gratuito.

Ads

Luego, a las 19 hs, se proyectará “El nacimiento del niño cripto”, primera película de Lucas Martí, recientemente estrenada en la Competencia Oficial del BAFICI 27. El film fue íntegramente escrito, dirigido, musicalizado y editado por el músico y artista visual.

Las actividades se desarrollarán en El Gran Pez, ubicado en Santiago del Estero 2052, Mar del Plata. Para más información y consultas: 223 312-5696 o por Instagram @elgranpezlibros