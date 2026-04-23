La cantante, guitarrista y compositora neuquina Anabella Cartolano se presenta por primera vez en Mar del Plata con su proyecto solista. Será este viernes 24 de abril a las 21 en San Luis 2849, donde mostrará en vivo las canciones de su disco debut, “Sur”.

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En la previa del show, la artista expresó su entusiasmo por este nuevo paso: “Tengo mucha expectativa porque es la primera vez que voy a Mar del Plata con este proyecto nuevo, así que estoy contenta y con mucha intriga”. Además, destacó su vínculo con la ciudad: “Poder ver el mar, aunque sea un ratito, es lo que más me gusta”.

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El álbum, compuesto por nueve canciones escritas entre 2020 y 2023, representa un giro en su recorrido musical, alejándose del sonido de Las Ligas Menores para explorar una propuesta más íntima, con el piano como eje central y climas más sensibles.

“Sur significa mucho. Es la primera vez que grabo algo fuera de lo que venía haciendo, con otro clima, más relajado y atmosférico. Es una etapa de crecimiento”, señaló Cartolano, que inicia así una nueva etapa artística en su carrera.

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