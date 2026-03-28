La primera edición de Tardecita Fest se realizará este domingo 29 a partir de las 17:00 en Villa Victoria (Matheu 1851), donde cerca de 50 artistas locales y dos bandas en vivo participarán de un festival musical al aire libre organizado por productores marplatenses junto al Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC).

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El evento tendrá lugar en los jardines del espacio cultural municipal y propone una experiencia para disfrutar del atardecer con música en vivo en un entorno abierto. Los músicos, en su mayoría jóvenes de la ciudad, se presentarán en distintas formaciones con un repertorio variado y un formato dinámico orientado a visibilizar nuevos talentos.

La jornada también contará con stands comerciales y gastronómicos, generando un espacio que combinará cultura, comunidad y entretenimiento.

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“Este evento no hace más que reafirmar el trabajo que viene llevando adelante el Ente, que es darle una nueva oportunidad a estos museos para que sean lugares de encuentro de un montón de jóvenes que sirvan para crear producciones, pero que también sirvan para crear muchísimo laburo durante los distintos fines de semana que no son largos en nuestra ciudad”, aseguró el director de Cultura del Municipio, Francisco Taverna.

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