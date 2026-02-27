La 48ª edición de la Fiesta Nacional del Potrillo comenzó este jueves en el Predio Víctor Abel Giménez de la ciudad de Coronel Vidal, con la participación de cientos de familias que disfrutaron de espectáculos musicales, artistas locales y los tradicionales quinchos gastronómicos.

La celebración se extenderá hasta el domingo e incluirá cuatro jornadas de espectáculos en vivo, música, baile, emprendimientos, artesanos, entretenimiento, jineteada y propuestas pensadas para toda la familia.

Hoy se presentará Uriel Lozano, quien brindará un show de cumbia santafesina, mientras que el resto de la programación contempla la participación de artistas locales y regionales, además de las actividades tradicionales que caracterizan a la fiesta.

El acceso al predio es libre y gratuito, mientras que los espectáculos tienen un único valor para las cuatro jornadas, con la posibilidad de abonar entradas por día en el lugar.

Asimismo, el domingo se realizará el desfile tradicionalista a partir de las 10:00 sobre la avenida Avellaneda, uno de los momentos más convocantes de la celebración.

