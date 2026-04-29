El próximo 14 de agosto a las 21:00, David Lebón y Pedro Aznar se presentarán en el Estadio Polideportivo (Juan B. Justo 3525) bajo el proyecto Serú Girán por Lebón & Aznar. La función en Mar del Plata se suma a la gira nacional debido a la alta demanda del público, tras haber agotado tres presentaciones en Buenos Aires y programar fechas en Mendoza, Córdoba y Rosario.

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Este reencuentro se ha consolidado como un acontecimiento cultural que trasciende la nostalgia, demostrando la vigencia de un repertorio que atraviesa distintas generaciones. La respuesta de la audiencia ha sido inmediata en cada punto de la gira, confirmando que el vínculo con la música de la mítica banda permanece intacto.

El espectáculo llega precedido por presentaciones multitudinarias en eventos de relevancia internacional, tales como el Festival Cordillera en Bogotá y el Quilmes Rock en Buenos Aires.

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Sobre el escenario, los músicos reactivan una química artística única para dar nueva vida a composiciones emblemáticas como Seminare, Canción de Alicia en el país y Esperando nacer. Según la organización, la propuesta no se limita a un homenaje, sino que busca poner en primer plano una obra que marcó un hito en la música en español.

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