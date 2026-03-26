El próximo domingo 29 de marzo, el flamenco será protagonista de una noche especial en el bar Dickens ubicado en Diagonal Pueyrredón 3017.

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Desde las 21:30, el público podrá disfrutar de un espectáculo que reunirá a dos propuestas locales con identidad propia: el músico Julián Berté y la agrupación Aguaclara Flamenco. La entrada será libre y gratuita, con reservas disponibles a través del número del establecimiento.

Julián Berté, guitarrista y cantautor de la ciudad, presentará su faceta más ligada al flamenco, en el marco de un recorrido artístico que ha transitado distintos estilos. Su discografía incluye el álbum debut “Outsider”, con canciones en inglés; “Arte y filosofía”, un trabajo conceptual con impronta visual; y “Al otro lado del paraíso”, inspirado en la obra de F. Scott Fitzgerald, donde comenzó a incorporar matices del género andaluz.

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Actualmente, el artista se encuentra trabajando en su próximo material titulado “Calé”, en el que profundiza una búsqueda sonora a partir de la guitarra de nylon y una estética atravesada por influencias gitanas. Según el propio Berté, el proyecto refleja valores como la libertad, el amor, pasión y el alma gitana.

Además de su carrera musical, el marplatense impulsa el sello Jade, una iniciativa orientada a la difusión de artistas emergentes de la ciudad, que ya cuenta con más de diez proyectos en su catálogo.

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Por su parte, Aguaclara Flamenco aportará al encuentro su experiencia de más de una década en el desarrollo del canto y el baile. El grupo está integrado por Sandra Lojo en voz, Adrián Toyos en guitarra y saxo, y Darío González en percusión y bajo. En esta ocasión, se sumará como invitada especial la bailarina Gabriela Da Silva.

El repertorio combinará composiciones propias, piezas tradicionales y versiones instrumentales, en una propuesta que busca acercar al flamenco desde una mirada local. La velada promete ser un punto de encuentro para los amantes del género en la ciudad.

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