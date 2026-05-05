Sara Hebe vuelve a Mar del Plata con su formato full band y se presenta en Club TRI

La referente del rap y la música urbana argentina Sara Hebe regresará a Mar del Plata el próximo 15 de mayo. La cita será en Club TRI, 20 de septiembre 2650.

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La referente del rap y la música urbana argentina Sara Hebe regresará a Mar del Plata el próximo 15 de mayo con un show en formato full band que promete repasar lo más destacado de su discografía. La cita será en Club TRI, 20 de septiembre 2650

El evento comenzará a las 21, con apertura de puertas, y contará con la participación de 0nmyshit como número de apertura. La artista, reconocida por su impronta enérgica y su fusión de géneros, propone una noche orientada al encuentro con el público, donde el pogo y el baile serán protagonistas.

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Las entradas podrán adquirirse de manera online a través de la plataforma Articket y en puntos de venta físicos habilitados en Mar del Plata. Desde la organización recordaron que los tickets son nominales, por lo que se deberán completar los datos correspondientes al momento de la compra.

Con una propuesta que combina potencia sonora y presencia escénica, la presentación de Sara Hebe en Club TRI se perfila como una de las fechas destacadas del calendario musical local.

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