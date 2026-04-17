Autos Robados es una de las bandas que viene pisando fuerte en la escena del rock nacional, con shows cada vez más convocantes y una base de seguidores en expansión. En diálogo con este medio, Lucas “Palomo” Ramos, bajista del grupo, repasó el camino recorrido desde sus inicios hasta este presente de crecimiento sostenido.

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“La banda se formó a mediados de 2015 con Fede en guitarra y voz, Manu en batería y yo en bajo. A fines de ese año se sumó Juan en guitarra, que estuvo hasta 2021, cuando entró Nico Salvador”, contó Palomo sobre los comienzos. Desde entonces, el grupo fue construyendo una identidad propia dentro del rock, con influencias claras y una impronta barrial que conecta con el público.

Sobre el presente, el músico destacó el salto que dieron en los últimos años: “Afortunadamente hace un par de años venimos agotando salas en Buenos Aires, de distintos tamaños, y de a poco se va sumando gente en distintas provincias y ciudades”. Ese crecimiento, según explicó, se dio de manera progresiva, a base de shows y contacto directo con el público.

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Consultado sobre por qué la banda logró conectar con tanta gente, Palomo lo atribuyó a una combinación de identidad y referencias musicales: “Creo que hay influencias muy marcadas como Pappo, Guasones, los Stones, Tom Petty o Ratones Paranoicos, pero también una forma de hacer las cosas muy nuestra, muy genuina”.

El crecimiento también trajo cambios en la vida personal de los integrantes. “Sí, con todo esto que estamos viviendo cambió la vida de cada uno. Nos tuvimos que abocar más de lleno a la banda, viajar más, organizar mejor los tiempos con la familia, los amigos y el barrio”, explicó.

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Con una agenda cada vez más cargada y un público en expansión, Autos Robados sigue consolidando su lugar en la escena. Y, como resume Palomo, el objetivo es claro: “seguir tocando, creciendo y llevando la música a cada vez más lugares”.

Mar del Plata contará con la presencia de la banda y su show en vivo este viernes desde las 21 en el teatro ubicado en Diagonal Pueyrredón 3338.