Mar del Plata se prepara para vivir una noche cargada de emoción, celebración y mucho rock. La Vela Puerca llega a la ciudad para conmemorar sus 30 años de historia con una presentación única e imperdible, en el marco de una gira aniversario que viene agotando entradas y despertando una enorme expectativa en todo el país.

El show será este sábado 7 de febrero a las 21 en el Balneario Horizonte, en las Playas del Sur. La apertura de puertas está prevista para las 20 como banda invitada se presentará el grupo local Donramon.

Ícono indiscutido del rock latinoamericano, La Vela Puerca desembarca en Mar del Plata tras un 2025 repleto de presentaciones destacadas, con un espectáculo especialmente pensado para celebrar tres décadas de música, amistad y escenarios compartidos. El público podrá disfrutar de un recorrido completo por los grandes clásicos que marcaron a generaciones, en una noche que ya se perfila como histórica para sus seguidores.

Luego de su paso por la ciudad, la banda uruguaya continuará con dos funciones totalmente agotadas en el Centro Cultural Konex y será parte de la grilla del próximo Cosquín Rock, consolidando un presente artístico tan potente como emotivo.

“Estamos festejando 30 años con mucho amor y mucho orgullo. Pero en verdad lo que estamos festejando es el recorrido que nos llevó a estar ahora soplando treinta velitas. Toda esa vivencia que tuvimos como músicos, como banda, como amigos, como personas, eso es realmente lo que estamos festejando”, expresaron desde la banda.

