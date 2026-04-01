La ciudad se prepara para una nueva temporada musical con una propuesta centrada en el jazz y sus fusiones, que tendrá lugar durante abril en el club nocturno de nivel internacional ubicado en Alberti 445, en Mar del Plata. El espacio, inaugurado en 2025, se consolidó rápidamente como uno de los puntos culturales más destacados de la ciudad.

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La programación comenzará el viernes 3 de abril, con dos funciones (21:00 y 23:00), a cargo de Vinocio, banda que continúa su gira tras presentaciones en la costa argentino-uruguaya y la Patagonia. El grupo adelantará material inédito en un formato íntimo con fuerte impronta jazzera. La formación está integrada por Lucio Memi (teclados), Fermín Carpena (guitarra), Juan Duque (voz y saxo), Iván Chapuis (bajo/contrabajo) y Fermín Merlo (batería).

El sábado 4 de abril a las 21:00 será el turno de Fuego Amigo, con el espectáculo Crook Around, un homenaje vivo al legado de Willy Crook. La propuesta recupera el repertorio del artista desde una mirada abierta, con versiones, improvisaciones y nuevas lecturas sonoras atravesadas por el funk, el R&B y el acid jazz.

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El show contará con un ensamble de músicos con trayectoria en la escena nacional: Johana del Valle, Agustina Ocampo y Mari Polé en voces (y flauta en este último caso), junto a Bruno Di Lorenzo (guitarra), Leonel Duck (teclados), Esteban Freytes (bajo) y Juan Cava (batería), varios de ellos ex integrantes de Funky Torinos.

Hacia fin de mes, el viernes 24 y sábado 25 de abril a las 20:00, se realizará el Festival de Jazz en Abril, con una grilla que incluye a Small Jazz Band, Bazán Oliver Dúo, Nicolás Borges Tigri Cuarteto, Sole Curien Project, Del Hoyo Trío y La Jazzbond, entre otros.

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El espacio donde se desarrollará el ciclo ofrece una experiencia que remite a los tradicionales clubes de jazz de ciudades como Chicago y Nueva York, con una propuesta que combina música en vivo, gastronomía y coctelería en un entorno íntimo.

Durante su primera temporada, el lugar recibió a figuras nacionales e internacionales y fue reconocido en los Premios Estrella de Mar por su programación. Además, pasaron por su escenario artistas como Luis Salinas, Javier Malosetti y Adrián Iaies, entre otros.

Las entradas pueden adquirirse de manera online a través de Passline o de forma presencial en Alberti 445, donde funciona este club que sigue posicionándose como un referente del jazz en Mar del Plata.