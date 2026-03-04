Bajo el lema Giramos cuando el jefe descansa, buscando valientes que quieran cantar con nosotros, La Banda Sabinera se presentará el próximo sábado 14 a las 21:00 en el Teatro Radio City (San Luis 1750), en una noche dedicada a celebrar el repertorio de Joaquín Sabina.

Luego de la despedida definitiva del artista español de los escenarios y de su última visita a la Argentina a comienzos de 2025, con diez funciones en el Movistar Arena, sus canciones continúan vigentes tanto en plataformas digitales como en la memoria de millones de seguidores y en presentaciones en vivo.

La formación de La Banda Sabinera está integrada por músicos de enorme talento y reconocida trayectoria: Mara Barros en voz, Jaime Asúa en guitarra, Paco Beneyto en batería, Laura Gómez Palma en bajo y Antonio García de Diego en teclados, un verdadero seleccionado de artistas que conocen como pocos el universo musical de Joaquín Sabina.

El grupo cerró el año pasado con una serie de shows destacados y abre esta nueva etapa con una gira nacional que tendrá en Mar del Plata su primera presentación en solitario. Hasta ahora, La Banda Sabinera había sido protagonista de los recordados pasajes musicales durante los conciertos de Sabina, cuando el cantante se retiraba a cambiar de vestuario y ellos tomaban el escenario con libertad interpretativa.

En esas apariciones, la banda dejó su sello propio: versiones personales de los grandes himnos sabineros, una conexión directa con el público y un profundo respeto por la obra del autor de canciones que ya forman parte de la historia de la música en español.

El espectáculo propone un recorrido emocional por ese repertorio, con un clima de celebración colectiva que invita a cantar, recordar y reencontrarse con clásicos que marcaron a varias generaciones.