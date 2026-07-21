Un intenso temporal de nieve y viento golpea desde hace varios días a la provincia de Catamarca, especialmente en las zonas de cordillera y de alta montaña, donde se registran condiciones climáticas extremas que han generado complicaciones para ciudadanos, trabajadores y animales de la región. Las temperaturas llegaron a descender hasta los 27 grados bajo cero en algunos sectores de la cordillera, en un episodio que autoridades y residentes califican como histórico.

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Uno de los puntos más afectados es el área del proyecto minero Tres Quebradas, ubicado en el departamento de Tinogasta, a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar. Allí, un grupo de operarios permanece aislado debido a las intensas nevadas y a la acumulación de hielo sobre los caminos de acceso. Las tareas para restablecer la circulación continúan, aunque las condiciones meteorológicas dificultan el trabajo de los equipos desplegados en la zona.

Las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales muestran paisajes completamente cubiertos por la nieve, vehículos inmovilizados y animales intentando sobrevivir en medio del temporal. En algunos casos, el manto blanco alcanzó alturas considerables, complicando la búsqueda de alimento para el ganado y generando preocupación entre productores y habitantes de las áreas rurales.

El fenómeno afecta especialmente a localidades de la Puna y la cordillera, donde las bajas temperaturas se combinan con fuertes ráfagas de viento y nevadas persistentes. Las autoridades recomendaron evitar desplazamientos innecesarios hacia las zonas de montaña y mantenerse informados sobre el estado de caminos y rutas.

Mientras continúan las tareas para asistir a los trabajadores aislados y monitorear la situación de los pobladores de la región, el temporal mantiene en alerta a la región. Los pronósticos indican que las condiciones invernales extremas podrían prolongarse durante las próximas horas, manteniendo el riesgo de nuevos cortes y dificultades de acceso en los sectores más elevados de la cordillera.

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