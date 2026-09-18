La resolución fue dictada por el Juzgado de Garantías N° 2 de San Isidro, que hizo lugar al pedido presentado por la firma para recuperar la posesión del establecimiento. Según se informó, el fallo establece que quienes permanecen en el lugar deberán abandonar el inmueble, aunque la defensa de los trabajadores anticipó que apelará la decisión.

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La ocupación comenzó luego de que Fate anunciara el cese definitivo de sus operaciones y el despido de cerca de 920 empleados. Desde entonces, un grupo de trabajadores mantuvo la permanencia dentro del predio con el argumento de resguardar los bienes de la fábrica y sostener el reclamo por la continuidad laboral.

Durante los últimos meses, el conflicto se trasladó al ámbito judicial y estuvo acompañado por movilizaciones, acciones gremiales y distintas gestiones para encontrar una salida que permitiera preservar las fuentes de trabajo. Sin embargo, hasta el momento no se alcanzó un acuerdo que modificara la decisión empresarial de cerrar la planta.

La empresa sostuvo ante la Justicia que la ocupación le impedía disponer libremente de sus instalaciones, mientras que los trabajadores defendieron la medida como una forma de protesta frente a la pérdida de sus empleos y al cierre de una de las principales fabricantes de neumáticos del país.

La decisión judicial representa un nuevo capítulo en un conflicto que tuvo fuerte impacto en el sector industrial.

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Ahora, mientras avanza el proceso de desalojo ordenado por la Justicia, continúa la incertidumbre sobre el futuro de los trabajadores y el destino de las instalaciones de la histórica compañía.

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