El Senado de la Nación aprobó hoy en general el proyecto de ley Inocencia Fiscal II, una iniciativa del oficialismo orientada a incentivar el ingreso de dólares no declarados al sistema financiero formal.

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La sanción se alcanzó con 44 votos afirmativos y 23 negativos, con apoyo de La Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical, el PRO y bloques provinciales, en una sesión marcada por fuertes cruces políticos.

La normativa introduce modificaciones al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias, elimina restricciones para su acceso y redefine la “discrepancia significativa” en un 15% para las impugnaciones de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

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Asimismo, el texto establece una prohibición expresa para que el presidente, ministros, legisladores, jueces y funcionarios que hayan ocupado cargos en los últimos cinco años puedan acceder a los beneficios del régimen.

Durante el debate, la senadora Patricia Bullrich defendió la iniciativa al sostener que el Estado funcionó históricamente como “un enemigo del ahorro”, mientras que el senador José Mayans la cuestionó al calificarla como “un premio a los evasores”.

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La jornada incluyó además discusiones sobre las reservas de oro del Banco Central y críticas opositoras vinculadas a los resultados de las pruebas PISA.

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