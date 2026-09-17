La senadora aseguró que desconocía los cambios y advirtió que la situación genera tensión dentro del oficialismo y con sus aliados parlamentarios.

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“No estaba enterada, tenemos que corregir eso”, señaló Bullrich en declaraciones radiales. Según explicó, los cambios llegaron al Congreso junto con el proyecto presupuestario sin haber sido previamente informados a los integrantes de la mesa política.

“Me sorprendió, porque estando en la mesa política del Gobierno el tema no salió a la luz. Llegó el Presupuesto 2027 al Congreso, con esta introducción de cambios en la Ley de Discapacidad, que no eran conocidos”, agregó la senadora.



Entre las modificaciones incluidas en el Presupuesto 2027 se encuentra la eliminación del artículo que establece la actualización obligatoria, automática y mensual de los pagos a los prestadores de discapacidad de acuerdo con la inflación. También se plantea modificar el esquema del nomenclador único, que actualmente establece valores de referencia para las prestaciones.



La senadora también remarcó que el tema ya estaba siendo discutido en comisiones de la Cámara de Diputados y que existía un acuerdo político entre el oficialismo y sectores de la oposición para avanzar en una determinada dirección.

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Bullrich señaló que el Senado deberá esperar el texto que eventualmente llegue desde Diputados para analizar su posición, ya que la Cámara Alta actuará como revisora del proyecto de Presupuesto. “Veremos qué es lo que Diputados manda al Senado”, afirmó, al tiempo que reconoció que la discusión “está bastante peliaguda”.



Las modificaciones sobre discapacidad se suman así a las negociaciones que el Gobierno deberá afrontar en el Congreso para avanzar con el Presupuesto 2027, en un escenario donde también surgieron cuestionamientos de legisladores aliados por el contenido del proyecto.

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