El Gobierno nacional avanzó con la reglamentación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el mecanismo creado por la Ley de Modernización Laboral 27.802 para ayudar a los empleadores del sector privado a afrontar determinadas indemnizaciones laborales. El esquema comenzará a aplicarse desde el 1 de noviembre próximo, luego de que su puesta en marcha fuera postergada para completar los aspectos operativos.

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El FAL establece que los empleadores realizarán aportes destinados a cuentas individuales que podrán utilizarse para afrontar obligaciones vinculadas con la finalización de relaciones laborales. Sin embargo, la existencia del fondo no elimina la responsabilidad del empleador frente al trabajador ni reemplaza el derecho a cobrar las indemnizaciones que correspondan, el régimen alcanza principalmente a empleadores del sector privado comprendidos por la Ley de Contrato de Trabajo y por el Régimen de Trabajo Agrario. Quedan fuera los trabajadores del sector público, el personal de casas particulares y quienes están alcanzados por el régimen específico de la industria de la construcción.

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Uno de los aspectos centrales de la reglamentación es la forma en que se administrarán los recursos, los fondos deberán mantenerse bajo determinados criterios de diversificación y liquidez y podrán ser colocados en instrumentos financieros en pesos. Las nuevas pautas buscan establecer cómo se administrará el dinero acumulado hasta que sea necesario utilizarlo para cubrir las obligaciones previstas por el régimen.

El sistema también contempla la intervención de distintos organismos públicos en su funcionamiento. Entre ellos se encuentran la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Secretaría de Trabajo y la Secretaría de Finanzas, que deberán completar aspectos vinculados con la implementación y supervisión del mecanismo.

La reglamentación fue establecida inicialmente mediante el Decreto 408/2026, publicado en junio, que puso en funcionamiento el marco general del Fondo de Asistencia Laboral. Posteriormente, el Gobierno avanzó con normas complementarias relacionadas con la administración y las inversiones de los recursos. El objetivo del esquema es que los empleadores cuenten con recursos acumulados para afrontar determinados pagos derivados de la finalización de una relación laboral.

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