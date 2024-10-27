indemnización

Reforma laboral y período de prueba: "No hay que caer en el abuso"
El contador público Marcelo Corbalán habló de los nuevos cambios que introdujo la Reforma Laboral. También mencionó las indemnizaciones y la licencia por maternidad.
El contador público Marcelo Corbalán habló de los nuevos cambios que introdujo la Reforma Laboral. También mencionó las indemnizaciones y la licencia por maternidad.
El texto fue impulsado por los concejales de LLA Cecilia Martínez y Emiliano Recalt, y tuvo el apoyo de distintos bloques, como el PRO y la Coalición Cívica.
El abogado laborista Claudio Benvenuto explicó las repercusiones del caso respecto a los créditos laborales.
Tras una audiencia realizada en la sede local del Ministerio de Trabajo, el Sindicato de Empleados de Comercio y la CGT acordaron el resarcimiento para los empleados de la firma.