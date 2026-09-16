El juez Lijo ordenó levantar el secreto fiscal y bancario para investigar el patrimonio de Claudio “Chiqui” Tapia. El titular del juzgado, hizo lugar al pedido del fiscal Gerardo Pollicita y ordenó una serie de medidas de prueba para avanzar en la causa. El patrimonio de Tapia es investigado luego de aumentar un 1000% entre 2017 y 2024, mientras ocupaba un cargo en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE).

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La causa se inició a partir de una denuncia presentada en abril por el empresario Guillermo Tofoni. En su presentación sostuvo que el presidente de la AFA registró un importante crecimiento patrimonial mientras ejercía funciones en la CEAMSE.

De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, en 2017 Tapia declaró cuatro propiedades con un valor fiscal de $17 millones, un vehículo y $1,5 millones en efectivo.

En su declaración jurada del año 2024, en cambio, informó más de $1002 millones en depósitos distribuidos en distintas cuentas bancarias, más de $39 millones en efectivo y US$246.206 en una caja de ahorro.

La denuncia también puso el foco en los ingresos declarados por Tapia por sus distintas actividades. Según esos documentos, informó ingresos anuales por $100.233.144 como presidente de la CEAMSE y por $718.536.500 como vicepresidente de la CONMEBOL. Su cargo al frente de la AFA es ad honorem.

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El expediente comenzó en la Justicia porteña, pero posteriormente se produjo una disputa de competencia por el carácter interjurisdiccional de la CEAMSE, integrada por la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.

Tapia integra la CEAMSE hace más de una década, cuando fue designado vicepresidente del organismo. En 2024 pasó a presidirlo por decisión del gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Con las medidas autorizadas, la justicia buscará inmuebles, cuentas, participaciones societarias, vehículos, embarcaciones y aeronaves que Tapia tenga o haya tenido durante el período investigado.

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A su vez, solicitarán datos sobre sus movimientos migratorios, historial laboral y remuneraciones, así como eventuales reportes de operaciones sospechosas.

Con la documentación que logren recaudar, buscarán elaborar un informe patrimonial, financiero y económico que permita contrastar el crecimiento de los bienes de Claudio Tapia con los ingresos declarados durante los años bajo análisis.